Definivano la Meloni "isolata". Si sono sbagliati (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il recente viaggio di Giorgia Meloni in Europa orientale sconfessa la tesi che la dipinge come isolata dal punto di vista internazionale. Una tesi, questa, sottolineata da quanti enfatizzavano il fatto che non fosse stata invitata da Emmanuel Macron alla cena organizzata due settimane fa con Volodymyr Zelensky e Olaf Scholz. Eppure la situazione è molto diversa. Innanzitutto nella sua visita a Kiev, l'inquilina di Palazzo Chigi ha tenuto una linea atlantista molto più decisa di quella riscontrata negli scorsi mesi a Parigi e a Berlino. Va inoltre sottolineato il rafforzarsi della sponda con i conservatori polacchi. Nella sua tappa a Varsavia, la Meloni ha infatti incontrato il presidente polacco Andrzej Duda, oltre al premier Mateusz Morawiecki. Ricordiamo d'altronde che i due leader fanno parte del partito Diritto e Giustizia: una ...

