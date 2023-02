Debiti e sicurezza online: l’esperto del credito chiede a Sababa Security come proteggersi dai cyber criminali (Di mercoledì 22 febbraio 2023) ROMA – Comodità, pressoché un’infinita varietà di beni di consumo, semplicità di utilizzo, velocità nella consegna e la moltiplicata possibilità di accaparrarsi offerte, sono i veri complici del successo dell’e-commerce a cui le nuove generazioni, più delle altre, si apprestano a fare acquisti, anche con fin troppa scioltezza. KRUK Italia, esperto nella gestione dei Debiti ha visto aumentare del 28,5% i suoi clienti giovani (25-32anni) nel 2022 rispetto all’anno precedente. come avviene nelle altre fasce demografiche dei clienti KRUK, non è possibile sapere quale sia la causa trainante che spinge questo significativo aumento. Uno dei fattori, però, può essere imputabile alla troppa disinvoltura con cui i giovani acquistano online, spesso ignari dei rischi di cyber Security a cui vanno incontro. I ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 22 febbraio 2023) ROMA – Comodità, pressoché un’infinita varietà di beni di consumo, semplicità di utilizzo, velocità nella consegna e la moltiplicata possibilità di accaparrarsi offerte, sono i veri complici del successo dell’e-commerce a cui le nuove generazioni, più delle altre, si apprestano a fare acquisti, anche con fin troppa scioltezza. KRUK Italia, esperto nella gestione deiha visto aumentare del 28,5% i suoi clienti giovani (25-32anni) nel 2022 rispetto all’anno precedente.avviene nelle altre fasce demografiche dei clienti KRUK, non è possibile sapere quale sia la causa trainante che spinge questo significativo aumento. Uno dei fattori, però, può essere imputabile alla troppa disinvoltura con cui i giovani acquistano, spesso ignari dei rischi dia cui vanno incontro. I ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lopinionista : Debiti e sicurezza online: l'esperto del credito chiede a Sababa Security come proteggersi dai cyber criminali… - oldmanandsea1 : @cassiamancini Ti sei persa il ?? che con sicurezza ha affermato che i debiti del superbonus non sono delle famiglie, ma dello Stato.???????????? - talismanogiada : @Tiropraticocom Si scontrano due visioni : 1) i debiti li paghi aumentando gli investimenti 2) i debiti li paghi… - daves80 : > in sicurezza della società “ pronunciata da marotta ad agosto 2021 ( con ad oggi 900 ml di debiti e 50 ml di inte… - VeritaBocca : @demagistris La stessa cosa accade quando un sindaco aumenta a dismisura i debiti della città che amministra. Gli e… -