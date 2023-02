De Zerbi-Brighton: Divorzio in Vista? Voci e Squadre sul Mercato per il Tecnico. (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Roberto De Zerbi ha trasformato il Brighton in una squadra di successo, e ora tutti gli invidiano il suo gioco brillante e d’attacco. Ma come un fulmine a ciel sereno, il Telegraph ha rivelato che le strade del Brighton e del suo allenatore potrebbero separarsi già a fine stagione. Il 43enne italiano ha portato i Gabbiani al settimo posto in classifica e in corsa per le coppe, e il suo modo di fare le cose, basato sulla ricerca della perfezione e sulla volontà di tirare fuori il massimo del potenziale dei singoli giocatori, è diventato un esempio da seguire. Un successo che ha riacceso l’interesse di grandi club di Premier e d’Europa. De Zerbi ha firmato un contratto di quattro stagioni con il Brighton, ma secondo il Telegraph avrebbe una clausola di rilascio di 13 milioni di euro. Un’opportunità ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Roberto Deha trasformato ilin una squadra di successo, e ora tutti gli invidiano il suo gioco brillante e d’attacco. Ma come un fulmine a ciel sereno, il Telegraph ha rivelato che le strade dele del suo allenatore potrebbero separarsi già a fine stagione. Il 43enne italiano ha portato i Gabbiani al settimo posto in classifica e in corsa per le coppe, e il suo modo di fare le cose, basato sulla ricerca della perfezione e sulla volontà di tirare fuori il massimo del potenziale dei singoli giocatori, è diventato un esempio da seguire. Un successo che ha riacceso l’interesse di grandi club di Premier e d’Europa. Deha firmato un contratto di quattro stagioni con il, ma secondo il Telegraph avrebbe una clausola di rilascio di 13 milioni di euro. Un’opportunità ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : De Zerbi-Brighton, voci di divorzio. La clausola e le italiane che ci pensano, Juve compresa #calciomercato - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Brighton. De Zerbi sotto osservazione Tottenham e club italiani - Fprime86 : RT @CalcioPillole: #Brighton, #DeZerbi potrebbe già lasciare. Ritorno in #SerieA per il tecnico?. - infoitsport : Brighton, De Zerbi potrebbe già lasciare. Ritorno in Serie A? - matteofalane : @PinoVaccaro77 @Igli19050018 @FBiasin @FrancescoOrdine Pino quante partite hai visto del Brighton? De Zerbi gode di… -