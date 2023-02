De Luca contro il governo Meloni | ' Parlano di armi ma dovrebbero dare i soldi alla sanità'

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Vincenzo De, governatore della regione Campania, a margine della riapertura del cantiere per la nuova stazione ferroviaria di Bacoli ha parlato dellapubblica e dell'indifferenza in merito ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Damianodanny1 : STOLTENBERG VA AFFIDATO URGENTEMENTE AI SERVIZI SOCIALI” DE LUCA ATTACCA SEG GENERALE NATO:CHE UOMO TRISTE, SI TRO… - globalistIT : - _LiveLovLaugh_ : RT @SoyMareluna: LUCA e ORIANA hanno lo stesso stato d'animo e hanno ragione Bebè riesce a sfogarsi e buttare fuori con le lacrime mentre L… - FedericaDonat17 : @GrandeFratello Quindi gf cosa vuol dire che martina si puo' permettere tutto contro oriana?allora hanno ragione oriana e luca contro il gf - SoyMareluna : LUCA e ORIANA hanno lo stesso stato d'animo e hanno ragione Bebè riesce a sfogarsi e buttare fuori con le lacrime m… -

... sarà lui a prendere il posto diGotti , esonerato dopo il 2 - 2 sul campo dell'Empoli nella 22giornata e sostituito da Fabrizio Lorieri nell'ultimo match persola Juventus. Ritorno in A ......Spal e Cagliari è sempre stato la prima scelta dei liguri per prendere il posto dell'esonerato... Sarà lui, come detto, a guidare lo Spezial'Udinese in campionato, con l'obiettivo di ...

Autonomia differenziata, De Luca contro il governo: «Risucchiano i fondi del Sud per darli al Nord» ilmattino.it

Luca Onestini attacca gli autori del GF Vip: Nikita contro il ... Fanpage.it

GF Vip, Luca 'smaschera' gli autori e attacca Nikita dopo la puntata: 'È inaccettabile' Blasting News Italia

GF Vip, Luca Onestini sbugiarda Nikita Pelizon: "E' contro il ... Lanostratv

Luca Onestini e Oriana Marzoli durissimi contro il Gf Vip: “Tutto è una fagiolata” Corriere dello Sport

Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso della riapertura del cantiere per la nuova stazione ferroviaria di Bacoli. "L'obiettivo che hanno sulla sanità e sulla ...«Un pericolo grave è vedere risucchiati i soldi del Sud dal Nord. C'è un capitolo sui Fsc, i Fondi di sviluppo e coesione, destinati per l'80% al Mezzogiorno. Parliamo ...