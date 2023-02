De Laurentiis | «Sono bravo a fare i contratti e a trattenere i calciatori | ma ci sono offerte irrinunciabili»

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il presidente del Napoli, Aurelio De, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TNT Mexico ieri sera prima della partita vinta contro l’Eintracht in Champions «Prima di tutto, ciao a tutti i messicani» ha salutato il patron azzurro, «Avevo previsto che sarebbe stata una grandissima stagione, perché quando tu hai da troppo tempo gli stessi giocatori, quei giocatori anche sebravissimi diventano un po’ demotivati, invece questi giocatori nuovi che abbiamo individuato con una grande ricerca di scouting, sidimostrati subito affidabili» Poi continua: «Soprattutto, quello che mi piace è che non è il Napoli del singolo, o di due-tre singoli, ma è il Napoli del gruppo. In fondo14 anni che giochiamo in Europa, forse l’unica squadra italiana. È ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ADL - De Laurentiis: 'I nuovi calciatori si sono subito dimostrati affidabili, questa squadra sta raccogliendo l'eredit… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ADL - De Laurentiis: 'I nuovi calciatori si sono subito dimostrati affidabili, questa squadra sta raccogliendo l'eredit… - susydigennaro : RT @napolimagazine: ADL - De Laurentiis: 'I nuovi calciatori si sono subito dimostrati affidabili, questa squadra sta raccogliendo l'eredit… - Elo9999 : Che il Napoli, in quanto Napoli di De Laurentiis e di Spalletti, vinca mi fa rodere il culo! Ohhh l'ho detto! Non… - napolimagazine : ADL - De Laurentiis: 'I nuovi calciatori si sono subito dimostrati affidabili, questa squadra sta raccogliendo l'er… -

... Aurelio DeLe frasi di Desul Napoli club più onesto nonpiaciute al Giornale. Alla fine non è riuscito a resistere. Aurelio De(...) non riesce ad evitare di ...Davvero pensate che Osimhen e Kvaraforti uguali lontano da questo Napoli Un Paese come il ... È il primo posto del progetto De. 'Lo è. Un progetto che ricorda lo scudetto del Milan di ...

De Laurentiis: “Ho mandato via giocatori demotivati. Si ai rinnovi, ma ci sono offerte irrinunciabili. Su Lozano…” napolipiu.com

Napoli, De Laurentiis non si nasconde: “Sapevo che con i nuovi ... GonfiaLaRete

Intervista a De Laurentiis: scudetto, calciomercato, rinnovi e ... CalcioNapoli24

De Laurentiis: "Questo Napoli potrà dire la sua per tanto tempo" - Sportmediaset Sport Mediaset

Il Giornale e “il più onesto di De Laurentiis”: davvero il Napoli è l ... IlNapolista

Nel corso del pre-partita di Eintracht-Napoli, Aurelio De Laurentiis ha rilasciato delle dichiarazioni a TNT Mexico ...In sala stampa per la conferenza stampa della vigilia della sfida tra Eintracht Francoforte e Napoli, valida per gli ottavi di finale di Champions League, al fianco del… Leggi ...