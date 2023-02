(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Aurelio Desvela i segreti del suo. Parte tutto dall'accordo coi giocatori con contratto blindati per resistere alle tante offerte per i big. Lo hato lo stesso presidente del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NapoliFCNews : Premio vittoria Champions, Tuttosport rivela: a Di Lorenzo e soci andrebbe tutto il montepremi, cifra da urlo… -

Aurelio Desvela i segreti del suo Napoli. Parte tutto dall'accordo coi giocatori con contratto blindati per resistere alle tante offerte per i big. Lo ha rivelato lo stesso presidente del Napoli in ...Alessandro Moggi ha rilasciato una lunga intervista a CalcioMercato.com rivelando un retroscena che riguarda il Napoli: Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato ...

De Laurentiis rivela il segreto del Napoli. Poi sui rinnovi: “Sono bravo a fare i contratti…” Corriere dello Sport

De Laurentiis svela il segreto del Napoli e racconta un retroscena su ... Sportevai.it

De Laurentiis: “Kvaratskhelia-Napoli Vi svelo un retroscena” Spazio Napoli

Colpo Kvaratskhelia, Aurelio De Laurentiis svela un retroscena Sportal

Moggi rivela: "Nella trattativa per Lavezzi, De Laurentiis fece una ... CalcioNapoli24

Il presidente azzurro ha parlato ad una tv messicana del proprio modus operandi e del futuro di alcuni giocatori ...Il presidente del Napoli, De Laurentiis, ha fatto il punto del percorso della sua squadra, parlando anche della Champions League ...