De Laurentiis preoccupa i tifosi del Napoli su Osimhen e Kvara | “Ci sono offerte irrinunciabili”

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il presidente delAurelio Deha rilasciato alcune dichiarazioni all’emittente TNT Mexico in occasione della partita di ieri sera a Francoforte contro l’Eintracht valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: Desugli addii di Insigne, Mertens e Koulibaly Avevo previsto che questa sarebbe stata una grande stagione, perchè quando hai gli stessi giocatori per tanto tempo, anche se bravissimi diventano demotivati. Questi giocatori che abbiamo individuato con un grande lavoro di scouting sidimostrati subito affidabili. Quello che mi piace molto è che non è undel singolo, ma undel gruppo. In fondo14 anni che giochiamo le competizioni ...