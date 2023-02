De Laurentiis: «Non è mai facile vincere in Champions, soprattutto in Germania e con grande personalità» (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Su Twitter arrivano, come spesso accade, i complimenti del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, alla squadra di Spalletti. Il Napoli ha battuto 2-0 l’Eintracht Francoforte in trasferta, in Germania. Proprio su questo punto batte De Laurentiis, che sottolinea proprio come non solo non sia mai facile vincere in Champions League ma anche il fatto che è ancora più difficile farlo in Germania e anche con la personalità mostrata dal Napoli stasera. Bravi tutti, scrive De Laurentiis. «Non è mai facile vincere in Champions, soprattutto in Germania e con grande personalità. Bravi tutti!» Non è mai ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Su Twitter arrivano, come spesso accade, i complimenti del presidente del Napoli, Aurelio De, alla squadra di Spalletti. Il Napoli ha battuto 2-0 l’Eintracht Francoforte in trasferta, in. Proprio su questo punto batte De, che sottolinea proprio come non solo non sia maiinLeague ma anche il fatto che è ancora più difficile farlo ine anche con lamostrata dal Napoli stasera. Bravi tutti, scrive De. «Non è maiinine con. Bravi tutti!» Non è mai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cn1926it : #DeLaurentiis: “Non è mai facile vincere in #Champions, che personalità il #Napoli!” - napolista : #DeLaurentiis: «Non è mai facile vincere in Champions, soprattutto in Germania e con grande personalità» I complim… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 De Laurentiis: “Non è mai facile vincere in Germania, bravi tutti!”: De… - 100x100Napoli : [FOTO] De Laurentiis: “Non è mai facile vincere in Champions, bravi tragazzi” - cosimosimone2 : RT @Boboj29: De Laurentiis: 'Napoli sempre molto competitivo. E il più onesto' Aurelio ha un modo di vedere tutto suo sull'onesta'. Questo… -