De Laurentiis: 'Napoli dirà la sua per molto tempo. I big? Non sarà difficile trattenerli' (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport. Napoli: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie 22 ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport.: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie 22 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DAZN_IT : ?? 'Mi sorprendo di chi si sorprende di questo Napoli'. ?? De Laurentiis traccia la via: 'Napoli sempre competitivo,… - DiMarzio : .@sscnapoli, le parole di Aurelio #DeLaurentiis dopo la vittoria contro l'@Eintracht - DiegoDeLucaTwit : @PaPaganini Ciao Paolo. Al #Napoli fu negata la possibilità di accedere in finale di Europa League per questa roba… - TuttoQuaNews : RT @cmdotcom: Napoli, #DeLaurentiis: '#Osimhen e #Kvara? Certe offerte sono irrinunciabili. Ho ceduto calciatori demotivati. #Superlega una… - sportli26181512 : De Laurentiis: 'Napoli dirà la sua per molto tempo. I big? Non sarà difficile trattenerli': De Laurentiis: 'Napoli… -