Dayane Mello, selfie bollente più che mai: curva da paura e non solo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Dayane Mello è una modella con un fisico da urlo, tanto è vero che i suoi autoscatti davanti allo specchio sono da perdere la testa. Diventare celebri non è mai un percorso semplice, ma diventa ancora più complicato quando l’obbiettivo è di sconfinare oltre i propri confini e provando a diventare dei simboli di bellezza in tutto il mondo. Ciò che è stata in grado di fare Dayane Mello nel corso della propria carriera è un qualcosa di sensazionale, soprattutto perché la stupenda brasiliana ha saputo diventare negli ultimi anni un vero e proprio portento di bellezza assoluta. InstagramLa sudamericana da qualche anno a questa parte è diventata assolutamente una delle principali modelle che ci possano essere in Italia, con il suo ruolo che è diventato sempre più importante anche all’interno del mondo della televisione. Di ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 22 febbraio 2023)è una modella con un fisico da urlo, tanto è vero che i suoi autoscatti davanti allo specchio sono da perdere la testa. Diventare celebri non è mai un percorso semplice, ma diventa ancora più complicato quando l’obbiettivo è di sconfinare oltre i propri confini e provando a diventare dei simboli di bellezza in tutto il mondo. Ciò che è stata in grado di farenel corso della propria carriera è un qualcosa di sensazionale, soprattutto perché la stupenda brasiliana ha saputo diventare negli ultimi anni un vero e proprio portento di bellezza assoluta. InstagramLa sudamericana da qualche anno a questa parte è diventata assolutamente una delle principali modelle che ci possano essere in Italia, con il suo ruolo che è diventato sempre più importante anche all’interno del mondo della televisione. Di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DanielPrince_00 : RT @martiraranans: Tommaso Zorzi ubriaco mangiava biscotti VESTITO con i tacchi IN VASCA Dayane Mello con lo stesso Tommaso hanno fatto il… - AmayaChannel : RT @martiraranans: Tommaso Zorzi ubriaco mangiava biscotti VESTITO con i tacchi IN VASCA Dayane Mello con lo stesso Tommaso hanno fatto il… - vonveda2019 : RT @martiraranans: Tommaso Zorzi ubriaco mangiava biscotti VESTITO con i tacchi IN VASCA Dayane Mello con lo stesso Tommaso hanno fatto il… - CiuffiniLucia : RT @martiraranans: Tommaso Zorzi ubriaco mangiava biscotti VESTITO con i tacchi IN VASCA Dayane Mello con lo stesso Tommaso hanno fatto il… - CarCat75 : RT @martiraranans: Tommaso Zorzi ubriaco mangiava biscotti VESTITO con i tacchi IN VASCA Dayane Mello con lo stesso Tommaso hanno fatto il… -