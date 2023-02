David Beckham ai fornelli: stop di petto a un pancake e Victoria lo deride. Il video è esilarante (Di mercoledì 22 febbraio 2023) David Beckham in campo se la cavava davvero bene: è stato uno dei giocatori inglesi più forti di sempre e nella sua carriera ha fatto miracoli con i piedi. In cucina però, è un altro discorso perché l'... Leggi su leggo (Di mercoledì 22 febbraio 2023)in campo se la cavava davvero bene: è stato uno dei giocatori inglesi più forti di sempre e nella sua carriera ha fatto miracoli con i piedi. In cucina però, è un altro discorso perché l'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : Masterchef, Beckham edition. David facci due pancakes per merenda dai. - EdoardoPani09 : RT @CB_Ignoranza: Masterchef, Beckham edition. David facci due pancakes per merenda dai. - Lelo49457 : RT @CB_Ignoranza: Masterchef, Beckham edition. David facci due pancakes per merenda dai. - leggoit : David Beckham ai fornelli: stop di petto a un pancake e Victoria lo deride. Il video è esilarante - Riccc89 : RT @CB_Ignoranza: Masterchef, Beckham edition. David facci due pancakes per merenda dai. -