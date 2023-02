Danimarca, il principe Joachim e la moglie progettano un futuro negli USA? (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il principe Joachim e la moglie, la principessa Marie, sono stati al centro delle indiscrezioni circolate nell’ultimo periodo sulla Famiglia Reale in Danimarca. negli ultimi mesi, infatti, la Corona danese ha subito molti cambiamenti e non senza una buona dose di polemiche. A gennaio, infatti, i quattro figli del principe Joachim hanno perso i loro titoli reali per volere della regina Margrethe. La coppia, perciò, starebbe valutando perfino di lasciare il Paese. La decisione della Sovrana, infatti, ha provocato dissenso e confusione in Danimarca. Lo stesso secondogenito non si è sottratto alla polemica diretta. Sembra che la decisione della regina abbia provocato una forte spaccatura nella Famiglia Reale. La polemica si è accesa tra i ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ile la, lassa Marie, sono stati al centro delle indiscrezioni circolate nell’ultimo periodo sulla Famiglia Reale inultimi mesi, infatti, la Corona danese ha subito molti cambiamenti e non senza una buona dose di polemiche. A gennaio, infatti, i quattro figli delhanno perso i loro titoli reali per volere della regina Margrethe. La coppia, perciò, starebbe valutando perfino di lasciare il Paese. La decisione della Sovrana, infatti, ha provocato dissenso e confusione in. Lo stesso secondogenito non si è sottratto alla polemica diretta. Sembra che la decisione della regina abbia provocato una forte spaccatura nella Famiglia Reale. La polemica si è accesa tra i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... redazionerumors : Dopo lo scandalo che ha coinvolto la corona danese, Nikolai di Danimarca, ex principe, ha deciso di aprire un profi… - AvvMDerosa : #Nikolai #Danimarca e’ e resta un principe! Le regole si cambiano per i nascituri futuri, e non si tolgono i titoli… - AndreArmageddon : @CarloAl78218453 @AMIN1908_ Ci si scorda troppo in fretta del principe di Danimarca e come ci ha permesso di giocar… - VanityFairIt : Il ventitreenne modello da gennaio è stato «declassato» a conte (come i suoi fratelli) dalla nonna regina Margherit… - frank9you : @giulianol la riflessione di Amleto,quando il principe Fortinbras di Norvegia passa con i sui armati dalla Danimarc… -