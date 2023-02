Dalla Spagna a Civitavecchia per sfuggire all’arresto: giovane ladre fermata al porto (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Civitavecchia – Sarebbe scesa da una motonave proveniente Dalla Spagna sotto una falsa identità. Protagonista di questa vicenda è una donna di etnia rom, arrestata al porto di Civitavecchia dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma. Nel corso dei controlli di routine, le fiamme gialle del locale Gruppo avrebbero notato un’anomalia nel documento di riconoscimento, motivo per cui hanno voluto vederci chiaro. Gli accertamenti avrebbero infatti fatto emergere la vera identità della donna, la quale sarebbe in realtà una ricercata. Secondo quanto emerso dalle indagini, la donna sarebbe stata condannata ad 11 anni di reclusione tramite due ordinanze dal tribunale di Milano. Dopo aver informato la Procura della Repubblica di Civitavecchia, per lei si sono aperte le porte del carcere di ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 22 febbraio 2023)– Sarebbe scesa da una motonave provenientesotto una falsa identità. Protagonista di questa vicenda è una donna di etnia rom, arrestata aldidai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma. Nel corso dei controlli di routine, le fiamme gialle del locale Gruppo avrebbero notato un’anomalia nel documento di riconoscimento, motivo per cui hanno voluto vederci chiaro. Gli accertamenti avrebbero infatti fatto emergere la vera identità della donna, la quale sarebbe in realtà una ricercata. Secondo quanto emerso dalle indagini, la donna sarebbe stata condannata ad 11 anni di reclusione tramite due ordinanze dal tribunale di Milano. Dopo aver informato la Procura della Repubblica di, per lei si sono aperte le porte del carcere di ...

