Dal Papa nuovo appello per pace in Ucraina 'Un anno di guerra assurda e crudele' (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Papa Francesco ha ricordato l'imminente anniversario del conflitto in Ucraina e chiesto una tregua che dia spazio a veri negoziati di pace. Dopodomani segneà "un anno dall'inizio di questa guerra ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 22 febbraio 2023)Francesco ha ricordato l'imminente anniversario del conflitto ine chiesto una tregua che dia spazio a veri negoziati di. Dopodomani segneà "undall'inizio di questa...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : #Vaticano Delle 2798 chiavi che aprono gli 11 settori dei Musei del #Papa, la più preziosa è la chiave senza numero… - davidebanzato : ?? #anteprima #speciale @iviaggidelcuore con #PapaFrancesco #sabato #Canale5 ??e dal 21 già preordinabile #libro con… - Loveisi15016003 : @remxari E aggiungo, che a questo punto mi fa anche pensare l’atteggiamento del papà @vincefrancesco con tutta ques… - daniele19921 : RT @vincenzo2023yes: @piaiamarco Per affidare alla protezione del Signore 2 miei cari amici(e le loro relative famiglie e amici), per chied… - Giada89655246 : RT @Virna25marzo: LA CARICA DEI LIBRI TRANS PER INDOTTRINARE I BIMBI L'editoria arcobaleno non conosce sosta. Testi rivolti a piccoli già… -