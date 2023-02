Dai trend di mercato alle smart city, il White Paper di Repower (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - La crisi energetica ha contribuito solo in parte al rallentamento del settore automotive, lo dimostrano i dati italiani in controtendenza rispetto al mercato europeo (mentre la crisi del settore energetico ha toccato quasi tutti i paesi europei): nel 2022 si è registrato un -9,7% di immatricolazioni sul 2021 (-31,3% sul 2019). In generale, l'elettrico nel nostro Paese è in affanno nel 2022. Tuttavia, si registrano segnali di ripresa a gennaio 2023: +19% immatricolazioni auto rispetto allo stesso mese del 2022 e buona performance anche delle elettrificate con un +19%. Continua il trend positivo delle due ruote elettriche; bene l'installazione di colonnine di ricarica. Repower, gruppo attivo nel settore energetico e della mobilità sostenibile, ha pubblicato la settima edizione del ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - La crisi energetica ha contribuito solo in parte al rntamento del settore automotive, lo dimostrano i dati italiani in controtendenza rispetto aleuropeo (mentre la crisi del settore energetico ha toccato quasi tutti i paesi europei): nel 2022 si è registrato un -9,7% di immatricolazioni sul 2021 (-31,3% sul 2019). In generale, l'elettrico nel nostro Paese è in affanno nel 2022. Tuttavia, si registrano segnali di ripresa a gennaio 2023: +19% immatricolazioni auto rispetto allo stesso mese del 2022 e buona performance anche delle elettrificate con un +19%. Continua ilpositivo delle due ruote elettriche; bene l'installazione di colonnine di ricarica., gruppo attivo nel settore energetico e della mobilità sostenibile, ha pubblicato la settima edizione del ...

