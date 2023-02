Dacia Maraini: l'effetto Saman - Un altro giorno, il podcast di Marcella Cocchi (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Un mini approfondimento quotidiano di attualità, dal lunedì al venerdì, della giornalista di QN, Marcella Cocchi, in collaborazione con le redazioni de il Resto del Carlino, La Nazione e il ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Un mini approfondimento quotidiano di attualità, dal lunedì al venerdì, della giornalista di QN,, in collaborazione con le redazioni de il Resto del Carlino, La Nazione e il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romanoduccio : RT @orizzontescuola: Più insegnanti, stipendi maggiorati, aule decenti e 15 alunni in ogni classe. La ricetta di Dacia Maraini per la scuol… - MarlinEditore : Chi riuscirebbe a far sedere Dacia Maraini, @levantecanta e @RosaChemical allo stesso tavolo? Probabilmente solo… - sacvofano : ho appena visto un programma surreale con levante dacia maraini e rosa chemical allo stesso tavolo - AiseStampa : Premio Elsa Morante 2023 al via: la giuria di Dacia Maraini annuncia i vincitori delle prime sezioni dedicate ai ra… - pascalino03 : RT @orizzontescuola: Più insegnanti, stipendi maggiorati, aule decenti e 15 alunni in ogni classe. La ricetta di Dacia Maraini per la scuol… -