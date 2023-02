Da TikTok al Tg Rai: la reazione della creator dei brani di Sanremo in inglese – Il video (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il suo era partito come un gioco sui social, ma difficilmente la cantautrice Aurora D’amico si sarebbe mai aspettata di finire addirittura in un Tg della Rai. È la stessa creator palermitana a condividere con i suoi follower di TikTok la scoperta che l’ha lasciata a bocca aperta: un servizio del Tg2 è stato dedicato interamente ai suoi esperimenti di traduzione delle canzoni del Festival di Sanremo. Scoppia in una grande risata quando sente la sua voce andare in onda dalla Tv mentre canta i brani di Marco Mengoni, Elodie e Mr. Rain. Tutto nato quasi da uno scherzo: «Quando inizi a giocare su TikTok – scrive lei stessa – ma poi finisci al Tg2». su Open Leggi anche: Sanremo 2024, le “anticipazioni” di Amadeus da Fiorello a Viva Rai 2: «Si farà all’Ariston» – Il ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il suo era partito come un gioco sui social, ma difficilmente la cantautrice Aurora D’amico si sarebbe mai aspettata di finire addirittura in un TgRai. È la stessapalermitana a condividere con i suoi follower dila scoperta che l’ha lasciata a bocca aperta: un servizio del Tg2 è stato dedicato interamente ai suoi esperimenti di traduzione delle canzoni del Festival di. Scoppia in una grande risata quando sente la sua voce andare in onda dalla Tv mentre canta idi Marco Mengoni, Elodie e Mr. Rain. Tutto nato quasi da uno scherzo: «Quando inizi a giocare su– scrive lei stessa – ma poi finisci al Tg2». su Open Leggi anche:2024, le “anticipazioni” di Amadeus da Fiorello a Viva Rai 2: «Si farà all’Ariston» – Il ...

