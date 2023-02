Da Ilary Blasi a Rita Ora è crop top mania: un trend che non è solo per teenager (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il crop top che lascia la pancia scoperta è un trend che piace proprio a tutte, non solo alle giovanissime. Tornati prepotentemente alla ribalta sulla scia del revival dei primi anni Duemila (come gli slip che spuntano dai pantaloni a vita bassa), le maglie cortissime hanno conquistato le vip, che fanno a gara a chi osa di più. “Ma non hai freddo?” Clizia Incorvaia sfoggia gli addominaliOgni volta che Chiara Ferragni posta una foto con la pancia nuda, immancabile arriva qualcuno che le domanda: “Ma non hai freddo?”. Alla fine l’influencer ha replicato una volta per tutte, spiegando il suo segreto per resistere nonostante il gelo. Lo stesso quesito è una costante anche per Clizia Incorvaia che, sfoggiando con orgoglio gli addominali con con un crop top Aniye By, ha deciso di giocare d’anticipo specificando direttamente ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Iltop che lascia la pancia scoperta è unche piace proprio a tutte, nonalle giovanissime. Tornati prepotentemente alla ribalta sulla scia del revival dei primi anni Duemila (come gli slip che spuntano dai pantaloni a vita bassa), le maglie cortissime hanno conquistato le vip, che fanno a gara a chi osa di più. “Ma non hai freddo?” Clizia Incorvaia sfoggia gli addominaliOgni volta che Chiara Ferragni posta una foto con la pancia nuda, immancabile arriva qualcuno che le domanda: “Ma non hai freddo?”. Alla fine l’influencer ha replicato una volta per tutte, spiegando il suo segreto per resistere nonostante il gelo. Lo stesso quesito è una costante anche per Clizia Incorvaia che, sfoggiando con orgoglio gli addominali con con untop Aniye By, ha deciso di giocare d’anticipo specificando direttamente ...

