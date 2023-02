Da estetista a docente di sostegno | “Per me è stata una vocazione | non un ripiego Vi spiego la mia scelta” Adesso parla Lucrezia INTERVISTA

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Faceva l’, ora fa l’educatrice. Aveva un centro benessere avviatissimo, ora è a un passo dal coronamento di una passione, quella di fare l’insegnante diMedea ha 40 anni, ha 4 figli, vive a Palagiano, in provincia di Taranto. Non ha scelto di fare l’insegnante come, ma a un certo punto della sua esistenza èsopraffatta dal sacro fuoco delscolastico ai ai bambini e ai ragazzi più fragili. Colpita personalmente da un’esperienza dolorosa, che ha sconvolto la sua serenità,ha maturato il desiderio di stare dalla parte di chi soffre. L'articolo .