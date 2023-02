Cuperlo verso liberta scelta | De Micheli per Bonaccini

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Paola Devail sostegno a Stefano, Giannipotrebbe non dare indicazioni. Sono questi gli orientamenti dei due candidati alla segreteria Pd che non andranno alle primarie e che, dunque, sono chiamati a decidere chi sostenere domenica ai gazebo. Lanon è scontata, perché lo statuto Pd prevede anche la possibilità di non dare indicazioni e - anzi - di fatto incentiva questa soluzione, attribuendo un "bonus" di rappresentanti in assemblea a chi ha partecipato alla prima fase e poi non si è schierato.Secondo le norme Pd "ai candidati alla carica di segretario nazionale non ammessi alla votazione, i quali rinuncino a sostenere altre candidature ammesse, è riconosciuto il diritto a nominare un numero di persone pari a due, di cui un uomo e una donna, per ogni punto ...