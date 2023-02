(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Lo ha detto il deputato del Pd Giannia Metropolis su Repubblica.it parlando del congresso Dem. Vanno in ogni caso cambiate, ha aggiunto, le "regole assurde" del congresso prevedendo tra l'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : -

"Questo congresso - ha detto ancora- è stato l'occasione anche di riscatto per un partito che ha dimostrato di essere vivo e vegeto, poi so benissimo che c'è anche un partito malato ...... Gianni, che ne ha presi in provincia 69, e Paola De Micheli, che ne ha ottenuti 5. 4 sono ... Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito. Abbonati a VareseNews

Cuperlo è critico: “Il segretario del Pd lo dovrebbero scegliere gli iscritti” Globalist.it

Sanremo, Cuperlo a Fanpage: Far leggere ad Amadeus testo scritto ... Fanpage.it

Terni, Cuperlo, "Il Pd va rifondato". Critica Letta per le mancate ... Terni in rete

«Con Cuperlo metodo e merito: il partito ha bisogno della sua visione» Ravenna e Dintorni

Cuperlo critica Valditara: “Con le gabbie salariali per gli insegnanti si spacca il paese ancora di più” Globalist.it

In generale il sentiment dei quattro candidati è in prevalenza negativo. Anche Gianni Cuperlo (terza posizione nella classifica social e nei circoli dem) ha ottenuto critiche nel 53 per cento dei casi ...Bonaccini il più seguito sui social, Elly Schlein più coinvolgente su Twitter. Cuperlo e De Micheli inseguono da lontano ...