Cruz: 'Inter, puoi arrivare in finale. Porto? Vietato sottovalutarli, sono lì per un motivo' (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati,disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... news24_inter : #Cruz: «#Inter non mollare per lo scudetto. Stasera devono giocare senza fretta» - sportli26181512 : Cruz: “Inter, puoi arrivare in finale. Porto? Vietato sottovalutarli, sono lì per un motivo': Cruz: “Inter, puoi ar… - TUTTOJUVE_COM : Cruz svela: 'Su di me anche la Juve, ma scelsi l'Inter' - MaStep92__ : RT @Gazzetta_it: Cruz: “#Inter, puoi arrivare in finale. Porto? Vietato sottovalutarli, sono lì per un motivo' - Gazzetta_it : Cruz: “#Inter, puoi arrivare in finale. Porto? Vietato sottovalutarli, sono lì per un motivo' -