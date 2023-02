Cruciale novità per le foto sui Samsung Galaxy, ma non per tutti i modelli (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Potremmo presto dire addio alle foto sfocate o che non sono riuscite a catturare l’attimo desiderato dei Samsung Galaxy. Questa è lo scenario garantito dalla funzione Quick Shutter Tap, appena introdotta nell’app Camera Assistant. La resa e la qualità degli scatti dovrebbe d’ora in poi decisamente migliorare per tanti dispositivi, anche se non proprio per tutti quelli del brand sudcoreano. Attualmente, quando si scatta una foto, accade che lo scatto effettivo parta solo al rilascio del pulsante apposito. Al contrario, proprio grazie all’opzione Quick Shutter Top, l’immagine sarà immortalata solo già al momento in cui si tocca il comando dedicato. Qualcuno potrebbe obiettare che la differenza tra i due momenti è minima: non è proprio così, anche se si parla di millisecondi intercorsi tra il primo ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Potremmo presto dire addio allesfocate o che non sono riuscite a catturare l’attimo desiderato dei. Questa è lo scenario garantito dalla funzione Quick Shutter Tap, appena introdotta nell’app Camera Assistant. La resa e la qualità degli scatti dovrebbe d’ora in poi decisamente migliorare per tanti dispositivi, anche se non proprio perquelli del brand sudcoreano. Attualmente, quando si scatta una, accade che lo scatto effettivo parta solo al rilascio del pulsante apposito. Al contrario, proprio grazie all’opzione Quick Shutter Top, l’immagine sarà immortalata solo già al momento in cui si tocca il comando dedicato. Qualcuno potrebbe obiettare che la differenza tra i due momenti è minima: non è proprio così, anche se si parla di millisecondi intercorsi tra il primo ...

