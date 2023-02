Crosetti: «Neppure per un minuto la Juve, l’Inter e il Milan hanno mai giocato come questo Napoli» (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’editorialista della repubblica, Maurizio Crosetti elogia su Twitter il Napoli di Luciano Spalletti. Nessuno mai ha giocato come questo Napoli, scrive, né la Juve dei nove scudetti (Neppure per un minuto), né l’Inter e Neppure il Milan. questo Napoli è unico. La squadra di Spalletti, del resto, sta dando lezioni sia in campionato, dove ha subito una sola sconfitta e conduce con un distacco di 15 punti in classifica rispetto alla seconda, sia in Champions League, dove ieri ha battuto in scioltezza l’Eintracht Francoforte in Germania, in uno stadio ostile e contro una squadra che si è arroccata in difesa senza riuscire a venire a capo della ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’editorialista della repubblica, Maurizioelogia su Twitter ildi Luciano Spalletti. Nessuno mai ha, scrive, né ladei nove scudetti (per un), néilè unico. La squadra di Spalletti, del resto, sta dando lezioni sia in campionato, dove ha subito una sola sconfitta e conduce con un distacco di 15 punti in classifica rispetto alla seconda, sia in Champions League, dove ieri ha battuto in scioltezza l’Eintracht Francoforte in Germania, in uno stadio ostile e contro una squadra che si è arroccata in difesa senza riuscire a venire a capo della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rosquissimo1 : @m_crosetti Nooo…e neppure l’Aiax, il Real Madrid, il Barcellona…Quando si dice cavalcare l’onda! - AikiNicolas : @m_crosetti Il primo anno di Conte, che ha avviato il ciclo dei 9 scudetti, la Juventus giocava un calcio veramente… - napolista : Crosetti: «Neppure per un minuto la Juve, l’Inter e il Milan hanno mai giocato come questo #Napoli» Il tweet dell’… - m_crosetti : Neppure per un minuto la Juve dei nove scudetti, poi l'Inter e il Milan hanno mai giocato come questo Napoli. -