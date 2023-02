Crollo scuola di San Giuliano di Puglia, risarcimento dopo 20 anni per sei ex studenti e una maestra feriti (Di mercoledì 22 febbraio 2023) dopo oltre 20 anni dal tragico Crollo della scuola Jovine di San Giuliano di Puglia, in provincia di Campobasso, che causò la morte di 27 bambini e una maestra, sei ex alunni e la maestra rimasti feriti in quell'occasione riceveranno finalmente il risarcimento per i danni subiti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 22 febbraio 2023)oltre 20dal tragicodellaJovine di Sandi, in provincia di Campobasso, che causò la morte di 27 bambini e una, sei ex alunni e larimastiin quell'occasione riceveranno finalmente ilper i dsubiti. L'articolo .

