Crisi coniugale | terremoto ad Amic | chi è pronto a lasciare Maria De Filippi

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Cosa sta succedendo a Raimondo Todaro? Se lo chiedono in molti, tra spettatori, staff e soprattutto concorrenti dii, il talent diDedi Canale 5. L'ex-concorrente di Ballando con le stelle è insegnante di latino-americano da oltre due anni nel programma Mediaset, ma negli ultimi tempi è sembrato non più in sintonia con il contesto in cui si trova. Sottotono e pensieroso, scostante con i suoi allievi. Tra questi, Megan Ria ha ammesso una certa insoddisfazione nei confronti del suo maestro e ha così chiesto e ottenuto di farsi seguire da Emanuel Lo. Stesso discorso per Mattia Zenzola, tra gli allievi di maggior successo di questa stagione dii. In seguito a seri problemi avuti con Todaro, ha iniziato a prendere delle lezioni con Alessandra Celentano, considerata – almeno nel programma – una nemica ...