"Crescere giocando": a Torrimpietra la prima lezione del progetto di psicomotricità per gli asili comunali (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Fiumicino – "Si è tenuta oggi, presso la scuola dell'Infanzia 'La Giostra' di piazza dei Tipografi a Torrimpietra, la prima lezione del progetto di psicomotricità 'Crescere giocando', realizzato dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Stella del Faro". A farlo sapere è l'assessore alla Scuola del Comune di Fiumicino, Paolo Calicchio. "Il progetto, primo nel Lazio per la sua strutturazione e valenza – sottolinea Calicchio -, prevede un percorso di apprendimento di educazione motoria rivolto a tutte le bambine e i bambini delle scuole dell'infanzia comunali che punta alla valorizzazione delle potenzialità psico-motorie, attraverso la modalità del gioco-sport". "Il gioco e lo sport sono, infatti, mediatori e facilitatori di relazioni e ...

