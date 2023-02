Cremonese-Roma: probabili formazioni e dove vederla (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. I grigiorossi inseguono la prima vittoria stagionale, i giallorossi punti fondamentali per un piazzamento in Champions League. Cremonese-Roma si giocherà martedì 28 febbraio 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Zini. Cremonese-Roma: LE probabili formazioni Cremonese(3-5-2): Carnesecchi, Ferrari , Aiwu, Loschowli, Sernicola, Pickel, Castegnetti, Meite, Valeri, Afena-Gyan, Okereke. All. Ballardini Roma(3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, El Sharawy, Cristante, Matic, Zalewski, Pellegrini, Dybala, Abraham. All. Mourinho dove vederla IN TV Il match sarà visibile in diretta su Dazn martedì 28 ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. I grigiorossi inseguono la prima vittoria stagionale, i giallorossi punti fondamentali per un piazzamento in Champions League.si giocherà martedì 28 febbraio 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Zini.: LE(3-5-2): Carnesecchi, Ferrari , Aiwu, Loschowli, Sernicola, Pickel, Castegnetti, Meite, Valeri, Afena-Gyan, Okereke. All. Ballardini(3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, El Sharawy, Cristante, Matic, Zalewski, Pellegrini, Dybala, Abraham. All. MourinhoIN TV Il match sarà visibile in diretta su Dazn martedì 28 ...

