Cremona | ubriaco alla guida perde controllo dell' auto e invade una rotonda | denunciato

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Milano, 22 feb. (Adnkronos) - I carabinieria sezione radiomobile dihannoperin stato di ebbrezza un cittadino straniero di 30 anni che ieri, intorno alle 22, ha invaso con la suaunafinendo fuori strada. L'uomo è stato notato dai militari durante un normale servizio didel territorio;per via Erno e via Picenengo, hanno visto l'fuori dsede stradale e si sono fermati. L'uomo era fuori dvettura, illeso, ma in evidente stato di alterazione psico-fisica. Così lo hanno sottoposto al test'etilometro che ha evidenziato un tasso di 1,70 g/l, oltre tre volte il limite consentito. Per lui è ...

... durante il normale servizio di controllo del territorio, passava per via Castelleone ae, ... EraI militari hanno notato che il 30enne era in evidente stato di alterazione psico - ...: i militari della Sezione Radiomobile hanno denunciato una persona per guida in stato di ...in auto I militari hanno anche identificato l'amico che era con lui, un cittadino italiano di ...

È accaduto martedì sera in via Castelleonese. Il test dell'etilometro ha evidenziato un tasso di 1,70 g/l, patente ritirata e auto sequestrata ...Una donna è stata per anni vittima delle violenze e delle minacce del marito: i carabinieri della provincia di Cremona adesso gli hanno notificato ...