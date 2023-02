Covid Toscana: 253 nuovi casi, quattro decessi (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Dall'ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 417 tamponi molecolari e 3.235 tamponi antigenici rapidi: di questi il 6,9% è risultato positivo. Sono invece 473 i soggetti testati, escludendo ... Leggi su toscananews (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Dall'ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 417 tamponi molecolari e 3.235 tamponi antigenici rapidi: di questi il 6,9% è risultato positivo. Sono invece 473 i soggetti testati, escludendo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Covid-19: in Toscana 455 nuovi casi, quattro i decessi - infoitinterno : 455 nuovi casi Covid in Toscana, 4 i decessi - infoitinterno : Covid: 253 nuovi casi, 1.476 guarigioni, 4 decessi, 6 ricoveri in più in Toscana - NewsToscana : #Covid Toscana: 253 nuovi casi, quattro decessi - AnsaToscana : In Toscana 253 nuovi casi Covid e 4 decessi. Scende il tasso di positività, aumento il numero dei ricoverati #ANSA -