Covid | le news Tre anni fa scoperto il paziente 1 di Codogno Mattia Maestri LIVE

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Si era presentato una prima volta all'ospedale del paese lodigiano nel pomeriggio del 18 febbraio, poi due giorni dopo era risultato positivo. Nella notte tra il 21 e il 22 febbraio era stato ricoverato al San Matteo di Pavia in gravi condizioni, riuscendo in seguito a guarire. Intanto continuano a scendere i contagi(-8,3%). In calo anche i ricoveri ordinari (-7,5%) e le terapie intensive (-5,5%), ma aumentano nuovamente i decessi (+7,2%). Lo indica il monitoraggio della Fondazione Gimbe

Continuano a scendere, negli ultimi sette giorni, i contagi( - 8,3%). In calo anche i ricoveri ordinari ( - 7,5%) e le terapie intensive ( - 5,5%), ma aumentano nuovamente i decessi (+7,2%). Lo indica il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe

