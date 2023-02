Covid, le news. Contagi ancora in discesa, scendono ricoveri e intensive (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Continuano a scendere, negli ultimi sette giorni, i Contagi Covid (-8,3%). In calo anche i ricoveri ordinari (-7,5%) e le terapie intensive (-5,5%), ma aumentano nuovamente i decessi (+7,2%). Lo indica il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe nella settimana 10-16 febbraio Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Continuano a scendere, negli ultimi sette giorni, i(-8,3%). In calo anche iordinari (-7,5%) e le terapie(-5,5%), ma aumentano nuovamente i decessi (+7,2%). Lo indica il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe nella settimana 10-16 febbraio

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Covid, tre anni fa il primo paziente a Codogno, il primario del Pronto soccorso Paglia: 'Gli errori non sono servit… - Rossana86448038 : RT @AStramezzi: ?? Obbligo vaccinale è incostituzionale per i militari, non solo per il Covid: la sentenza della Consulta - Il Giornale d'It… - kospeti : Covid, Ilaria Capua: 'Non è chiaro se sia un virus naturale o manipolato. E' impossibile capirlo per i difficili ra… - EleEsse77 : RT @AStramezzi: Procura di Bergamo: Covid, Giuseppe Conte e Speranza indagati? Che fine fa l'inchiesta – Libero Quotidiano - mixc7 : RT @AStramezzi: Procura di Bergamo: Covid, Giuseppe Conte e Speranza indagati? Che fine fa l'inchiesta – Libero Quotidiano -