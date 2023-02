Covid Italia, dopo 2 mesi leggera risalita dei ricoveri: report Fiaso (Di mercoledì 22 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Si inverte, dopo oltre 2 mesi in discesa, la curva dei ricoveri” Covid in Italia: “+2,4% nell’ultima settimana, ma i numeri assoluti restano bassi. Ancora stabili le terapie intensive”. E’ quanto emerge dalla rilevazione del 21 febbraio degli ospedali sentinella aderenti alla rete della Fiaso, la Federazione Italiana aziende sanitarie e ospedaliere. risalita che, secondo la Fiaso, “non preoccupa gli ospedali”. “Più evidente – riferisce – la risalita dei ricoveri ‘per Covid’, ovvero pazienti con insufficienza respiratoria o polmonite, +15% di casi in ricovero ordinario, tuttavia continuano a costituire una minoranza dei casi con infezione da Sars CoV-2 (38,5%) negli ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Si inverte,oltre 2in discesa, la curva deiin: “+2,4% nell’ultima settimana, ma i numeri assoluti restano bassi. Ancora stabili le terapie intensive”. E’ quanto emerge dalla rilevazione del 21 febbraio degli ospedali sentinella aderenti alla rete della, la Federazionena aziende sanitarie e ospedaliere.che, secondo la, “non preoccupa gli ospedali”. “Più evidente – riferisce – ladei‘per’, ovvero pazienti con insufficienza respiratoria o polmonite, +15% di casi in ricovero ordinario, tuttavia continuano a costituire una minoranza dei casi con infezione da Sars CoV-2 (38,5%) negli ...

