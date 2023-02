Covid in Toscana: 4 morti, oggi 22 febbraio. E 253 nuovi contagi. 179 i ricoveri (8 in terapia intensiva) (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Sono 4 i morti per coronavirus, in Toscana, oggi 22 febbraio 2023. Si tratta di 2 uomini e 2 donne con età media di 84 anni. Sono 253 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 62 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 191 con test rapido. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Sono 4 iper coronavirus, in222023. Si tratta di 2 uomini e 2 donne con età media di 84 anni. Sono 253 icasi di-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in: 62 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 191 con test rapido. L'articolo proviene da Firenze Post.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Miti_Vigliero : Covid Toscana +253 diag su 3.652 test 4 decessi Ricov 179 (+6) UTI 8 (=) Tasso pos tot 6,9% Prime diag 53,5% (473… - toscanamedianew : Covid, in Toscana 4 decessi e 253 nuovi contagi - bizcommunityit : Il covid? C’è ancora in Toscana, ma non supera i 500 casi: i dati del 21 febbraio - infoitinterno : Covid Toscana: 65 nuovi casi, un decesso - infoitinterno : Covid in Toscana: morta 1 donna a Pisa, oggi 20 febbraio -