Covid in Bergamasca, i dati settimanali: sempre meno casi e ricoveri - I grafici (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il report. Diminuiscono i casi rispetto alla settimana precedente (-21%), l’indice di replicazione diagnostica (RDt) conferma la situazione di stabilità del contagio tracciabile e i ricoveri in regime ordinario e in terapia intensiva, già contenuti nelle settimane precedenti, si riducono ulteriormente. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il report. Diminuiscono irispetto alla settimana precedente (-21%), l’indice di replicazione diagnostica (RDt) conferma la situazione di stabilità del contagio tracciabile e iin regime ordinario e in terapia intensiva, già contenuti nelle settimane precedenti, si riducono ulteriormente.

