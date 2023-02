Covid, Bassetti: “Mai ricevuto aiuti da Putin, loro qui per imparare da noi” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Io non ho mai ricevuto aiuti da Putin. E meno male. Credo che l’Italia non abbia ricevuto nessun aiuto. Anzi, siamo stati noi che abbiamo aiutato loro a capire come curare il Covid, sono venuti qui ad imparare da noi. Non dica bugie”. Così all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore Clinica Malattie infettive ospedale Policlinico San Martino di Genova, commenta le parole di Vladimir Putin che ieri, durante il suo lungo discorso, ha detto che la Russia è stata tra le prime nazioni ad aiutare l’Italia travolta dalla pandemia. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Io non ho maida. E meno male. Credo che l’Italia non abbianessun aiuto. Anzi, siamo stati noi che abbiamo aiutatoa capire come curare il, sono venuti qui adda noi. Non dica bugie”. Così all’Adnkronos Salute Matteo, direttore Clinica Malattie infettive ospedale Policlinico San Martino di Genova, commenta le parole di Vladimirche ieri, durante il suo lungo discorso, ha detto che la Russia è stata tra le prime nazioni ad aiutare l’Italia travolta dalla pandemia. L'articolo proviene da Italia Sera.

