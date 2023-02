(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Se mai si fosse dubitato, la Banca d'Italia ieri ha messo il suo timbro sulla certificazione del costo insostenibile per la collettività del. Gli effetti di crescita ci sono stati. Ma il costo rispetto al beneficio è eccessivo ha spiegato Giacomo Ricotti, capo del Servizio assistenza e consulenza fiscale della Banca d'Italia, nel corso dell'audizione in Commissione Finanze del Senato sugli strumenti di incentivazione fiscale, dunque sulla intera gamma di bonus fiscali che lo Stato concede a imprese e famiglie. «Tenendo conto delle imposte e dei contributi sociali versati a fronte dell'aumento dell'attività del settore, gli oneri della misura, per il bilancio pubblico, restano comunque ingenti; sulla base di prime valutazioni, questi oneri netti hanno avuto un profilo crescente nel biennio, riflettendo la forte accelerazione nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : 'Costi incerti e fa aumentare il debito'. Anche Bankitalia stronca il #Superbonus #22febbraio @filcal… - MarioRo95853753 : RT @tristefuturo: Le politiche green aggiungono costi enormi a fronte di benefici modesti ed incerti. - ClaraDarioLor : @AR19671 @Grillology @AvvocatoAtomico @stebaraz i tempi e i costi di costruzione sono incerti. In Italia dobbiamo r… - tristefuturo : Le politiche green aggiungono costi enormi a fronte di benefici modesti ed incerti. -

Le evidenze di efficacia in termini dihanno dimostrato problemi metodologici, il che significa che i risultati sono. Sono scarse le evidenze sulle implicazioni in termini diper ...La Distribuzione Horeca fa da argine allo sfoltimento estremo con relativieconomici e ... I tempi " afferma " sono difficili e, ma noi siamo un grande Paese con imprese bellissime e ce la ...

2a Categoria E - I tabellini della 19a giornata Emilia Romagna Sport

Benzina, l'Agcm boccia l'esposizione prezzi medi: benefici incerti, danni alla concorrenza Sky Tg24

Prezzi benzina e diesel, Antitrust avvia indagine Adnkronos

Carburanti, Antitrust: da esposizione prezzi medi rischio minore competitività. I sindacati: bonus ... Il Sole 24 ORE

Via libera della Camera al decreto Carburanti, Confcommercio ... Italia Informa

Se mai si fosse dubitato, la Banca d’Italia ieri ha messo il suo timbro sulla certificazione del costo insostenibile per la collettività ...Per il 70% degli italiani la spesa per mantenere i figli è una ragione per non averne. L’indagine promossa da Plasmon, che lancia il progetto «Adamo 2050» ...