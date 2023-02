Costacurta: «Inter mai stata Brozovic-dipendente! Porto? Sono ottimista» (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Alessandro Costacurta, presente negli studi di Sky Sport 24, ha parlato di Inter-Porto, gara valida per l’andata degli ottavi di Champions League CONCENTRAZIONE – Costacurta parla a proposito di Inter-Porto: «L’Inter con le squadre che sulla carta che erano inferiori ha perso la concentrazione. E quello il grande lavoro che deve fare questa squadra, non perdere questo tipo di punti. Alla fine sarebbe più vicino a quella squadra inarrestabile (il Napoli,ndr). Su quelle come quella di stasera io sarei ottimista rispetto a quello che hanno dimostrato negli ultimi mesi». DIPENDENTE – Costacurta parla a proposito delle gerarchie del centrocampo dell’Inter, con Calhanoglu che sembra aver scavalcato ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Alessandro, presente negli studi di Sky Sport 24, ha parlato di, gara valida per l’andata degli ottavi di Champions League CONCENTRAZIONE –parla a proposito di: «L’con le squadre che sulla carta che erano inferiori ha perso la concentrazione. E quello il grande lavoro che deve fare questa squadra, non perdere questo tipo di punti. Alla fine sarebbe più vicino a quella squadra inarrestabile (il Napoli,ndr). Su quelle come quella di stasera io sareirispetto a quello che hanno dimostrato negli ultimi mesi». DIPENDENTE –parla a proposito delle gerarchie del centrocampo dell’, con Calhanoglu che sembra aver scavalcato ...

