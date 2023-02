Cospito | Nordio | “Delmastro? Velleitaria ipotesi dimissioni | non dipendono da pm”

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) (Adnkronos) – “E’ una aspirazionee metafisica che la spedizione di una informazione di garanzia possa costituire un oggetto di. Se così fosse, devolveremmo all’autorità giudiziaria il destino politico degli appartenenti a un’assemblea, che oggi riguardae in un domani potrebbe riguardare ciascuno di voi”. Così il ministro della Giustizia, Carlo, rispondendo al Question Time alla Camera a un’interrogazione dei 5 Stelle sulledel sottosegretario Andrea. “Per quanto poi riguarda l’intervento della magistratura, noi siamo rispettosissimi e attendiamo con fiducia quello che è l’esito dell’indagine che riguarda l’onorevole, però se la qualifica della segretezza o meno dell’atto non dovesse più ...

Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo, rispondendo nell'aula della Camera sulle ... indagato a Roma per rivelazione del segreto d'ufficio nel caso dell'anarchico Alfredo. Roma, ...Leggi Anche Caso, Delmastro interrogato dai pm: 'Nessuna rivelazione, l'atto non era segreto'. Sotto scorta il manager della Iveco minacciato Rispondendo a un'interrogazione del M5s,...

Così, durante il question time alla Camera, il ministro della Giustizia Carlo Nordio allontana le richieste di un passo ... sui colloqui in carcere tra Alfredo Cospito e alcuni boss mafiosi, trasmesso ...