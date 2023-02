Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ladyonorato : L’intervento così forte di media cinesi mostra una preoccupazione seria e fondata da parte del più potente Paese or… - NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? Parla #Putin dopo un anno di guerra: 'L'Occidente vuole distruggerci. Così reagiremo' - LIVE… - mentecritica : Ad avere un minimo di significamza è la cinematica del discorso. Così uguale a quella sovietica o nazista, così pre… - CarloTatti1 : @GianlucaZaniniD @Anna53859154 Gli amici di Putin sono gli amici di un mondo libero. I tipi come te sono i lecchini… - ArnonerRaf : RT @ultimenotizie: 'Giusto, sacrosanto difendere il diritto dell'autodeterminazione di uno Stato sovrano come l'#Ucraina. Poi attenzione. A… -

"Sapete - aggiunge - che i leader die Cina mantengono un dialogo onesto, in generale, apprezziamo e manteniamo le nostre relazioni di un partenariato strategicoavanzato, che implica una ......12 Wang: relazioni Cina -non cedono a pressioni terze 'Le relazioni tra lae la Cina non sono dirette contro paesi terzi, ma non cedono nemmeno alle pressioni di questi ultimi'....

Così la Russia e la Divisione Wagner avanzano in Africa Corriere della Sera

Ucraina-Russia, treno blindato e ferrovie segrete: così si sposta ... ItaNews24

Meloni a Kiev vs Macron-Scholz, così Giorgia spariglia l’asse geopolitico Ue Affaritaliani.it

Stalin e Khomeini: così Russia e Francia fanno i conti col passato Tag43