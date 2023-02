Così la Cina punta all’indipendenza tecnologica (in ritardo di 10 anni) (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Autonomia tecnologica, nonostante tutto. È questo il diktat arrivato direttamente dal presidente Xi Jinping, che ha chiesto alla Cina di risolvere i problemi che non le permettono di raggiungere questo status. Non sono solo piaghe interne, ma soprattutto quelle che provengono da fuori a ostacolare lo sviluppo cinese. Le restrizioni statunitensi sull’export tecnologico, cui si sono uniti anche Paesi Bassi e Giappone, fanno male e privano Pechino degli strumenti necessari per chi è alla ricerca l’indipendenza tecnologica: a iniziare dai microchip e dagli strumenti di Intelligenza Artificiale, che la Cina utilizza anche per i suoi piani, inclusi quelli meno democratici. Pertanto, “per far fronte alla competizione scientifica e tecnologica internazionale, raggiungere un alto livello di autosufficienza e ... Leggi su formiche (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Autonomia, nonostante tutto. È questo il diktat arrivato direttamente dal presidente Xi Jinping, che ha chiesto alladi risolvere i problemi che non le permettono di raggiungere questo status. Non sono solo piaghe interne, ma soprattutto quelle che provengono da fuori a ostacolare lo sviluppo cinese. Le restrizioni statunitensi sull’export tecnologico, cui si sono uniti anche Paesi Bassi e Giappone, fanno male e privano Pechino degli strumenti necessari per chi è alla ricerca l’indipendenza: a iniziare dai microchip e dagli strumenti di Intelligenza Artificiale, che lautilizza anche per i suoi piani, inclusi quelli meno democratici. Pertanto, “per far fronte alla competizione scientifica einternazionale, raggiungere un alto livello di autosufficienza e ...

