Cosenza | Zarate dopo l’intervento | «Ci vediamo in campo»

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Le parole di Mauro, attaccante delchirurgico per la rottura del crociato Mauroha pubblicato un post sul proprio account Instagramper la rottura del crociato. L’argentina ha ringraziato il. PAROLE – «Grazie a tutti per i messaggi di sostegno, per fortunaè riuscito molto bene. Voglio ringraziare i dottori Stefano Salvatori , Stefano Lovati e Luigi Novello. Ringraziare anche alla societàper la vicinanza in questi giorni duri. Cosa posso dire di te amore mio che sei la miglior compagna di vitta che potevo scegliere ti amo grazie per essere sempre al mio fianco. A presto…». L'articolo proviene da Calcio News 24.