Cosa penso del vittimismo strategico di Cospito. L'opinione di Consoli (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La decisione del ministro della Giustizia Carlo Nordio di confermare il regime carcerario del 41 bis nei confronti del terrorista anarchico Alfredo Cospito, attesta la fermezza del governo Meloni nel soppesare senza condizionamenti ideologici precisi fattori di rischio per la sicurezza nazionale. Cospito, seppur sottoposto dal 5 maggio 2022 a questo speciale regime carcerario, continua a istigare gli anarchici, contigui all'organizzazione terroristica Fai/Fri, a commettere azioni violente, sfruttando a proprio vantaggio lo sciopero della fame e il conseguenziale peggioramento delle sue condizioni di salute. La strategia difensiva del suo legale, l'avv. Flavio Rossi Albertini, di far leva sulla sensibilità dell'opinione pubblica, accendendo i riflettori sulle precarie condizioni di salute e sull'eccessivo rigore carcerario a cui, a ...

