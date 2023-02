Cosa non torna nelle mozioni di Schlein e Bonaccini quando si parla di “sanità” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Si avvia verso la conclusione la lunga maratona che porterà alla scelta del nuovo segretario del Partito democratico. I due i nomi forti sui quali ricadrà la scelta degli elettori, ossia l’attuale presidente e vicepresidente della Regione Emilia Romagna, rispettivamente, Stefano Bonaccini e Elly Schlein, nelle rispettive mozioni hanno dedicato ampio spazio alla sanità. Molti i punti in comune, a partire dalla necessità di un maggiore finanziamento per il Servizio sanitario nazionale, la difesa del sistema pubblico e universalistico e la necessità di garantire lo stesso livello di servizi su tutto il territorio nazionale. Non mancano però, in entrambe le mozioni, alcuni scivoloni verso misure che potremmo senza dubbio connotare nel novero degli slogan populisti. Tra questi, ad esempio, ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Si avvia verso la conclusione la lunga maratona che porterà alla scelta del nuovo segretario del Partito democratico. I due i nomi forti sui quali ricadrà la scelta degli elettori, ossia l’attuale presidente e vicepresidente della Regione Emilia Romagna, rispettivamente, Stefanoe Ellyrispettivehanno dedicato ampio spazio alla. Molti i punti in comune, a partire dalla necessità di un maggiore finanziamento per il Servizio sanitario nazionale, la difesa del sistema pubblico e universalistico e la necessità di garantire lo stesso livello di servizi su tutto il territorio nazionale. Non mancano però, in entrambe le, alcuni scivoloni verso misure che potremmo senza dubbio connotare nel novero degli slogan populisti. Tra questi, ad esempio, ...

