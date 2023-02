Cosa nasconde il termine “sovranismo” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Siamo proprio sicuri che il termine “sovranismo”, pur non avendo una dignità concettuale ed essendo in fondo generico e approssimativo, sia servito ad indicare qualCosa di brutto e sbagliato e che vada pertanto aborrito e dimenticato? E siamo proprio sicure che brutte e sbagliate siano state, a destra, le politiche seguite da Salvini e Meloni? L’idea di nazione è non da oggi al centro degli interessi di Alessandro Campi, che insegna Storia Contemporanea a Perugia e che è sicuramente una delle più attive personalità del dibattito pubblico nazionale. Campi ritorna ora sul tema in un pamphlet appena uscito per i tipi di Marsilio, significativamente intitolato Il fantasma della nazione, Per una critica del sovranismo (pagine 224, euro 15). Ovviamente, è soprattutto il sottotitolo del volume che farà discutere, in quanto il ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Siamo proprio sicuri che il”, pur non avendo una dignità concettuale ed essendo in fondo generico e approssimativo, sia servito ad indicare qualdi brutto e sbagliato e che vada pertanto aborrito e dimenticato? E siamo proprio sicure che brutte e sbagliate siano state, a destra, le politiche seguite da Salvini e Meloni? L’idea di nazione è non da oggi al centro degli interessi di Alessandro Campi, che insegna Storia Contemporanea a Perugia e che è sicuramente una delle più attive personalità del dibattito pubblico nazionale. Campi ritorna ora sul tema in un pamphlet appena uscito per i tipi di Marsilio, significativamente intitolato Il fantasma della nazione, Per una critica del(pagine 224, euro 15). Ovviamente, è soprattutto il sottotitolo del volume che farà discutere, in quanto il ...

