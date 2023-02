Cosa c’è dietro le dimissioni della premier scozzese. Il commento di Celotto (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tra le cause che hanno portato alle dimissioni della premier scozzese Nicola Sturgeon pare che ci siano anche le questioni sulla parità di genere. A dicembre la Scozia aveva approvato il Gender Recognition Act, che consentiva il cambio di sesso per tutti gli ultra sedicenni con una semplice dichiarazione anagrafica. Dopo molte polemiche che avevano coinvolto anche la scrittrice JK Rowling, il Regno unito ha opposto il veto previsto dalla sez. 35 Scotland act ritenendo che la legge entrasse in contrasto con la politica generale, anche per i rischi di applicazioni fraudolente. Del resto, negli stessi giorni in Scozia era scoppiato il caso di Isla Bryson, 31 anni, colpevole di due stupri quando si chiamava Adam Graham, ma che aveva avviato la transizione di sesso mentre era in attesa di giudizio, tanto da essere ... Leggi su formiche (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tra le cause che hanno portato alleNicola Sturgeon pare che ci siano anche le questioni sulla parità di genere. A dicembre la Scozia aveva approvato il Gender Recognition Act, che consentiva il cambio di sesso per tutti gli ultra sedicenni con una semplice dichiarazione anagrafica. Dopo molte polemiche che avevano coinvolto anche la scrittrice JK Rowling, il Regno unito ha opposto il veto previsto dalla sez. 35 Scotland act ritenendo che la legge entrasse in contrasto con la politica generale, anche per i rischi di applicazioni fraudolente. Del resto, negli stessi giorni in Scozia era scoppiato il caso di Isla Bryson, 31 anni, colpevole di due stupri quando si chiamava Adam Graham, ma che aveva avviato la transizione di sesso mentre era in attesa di giudizio, tanto da essere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fdragoni : Vogliono una società neofeudale dove l'auto sia un lusso per pochi...come dice Gomez Davilla 'C'è una sola cosa pi… - fattoquotidiano : Conte a Dimartedì: “Che ci è andata a fare Meloni in Ucraina? Qui non c’è un mandato parlamentare, cosa sta promett… - NicolaPorro : Ogni# violenza è sempre da condannare. Però abbiamo indagato un po' e sulla scuola di #Firenze c'è qualcosa che non… - GiovyDean : Buongiorno @borghi_claudio. Cosa ne pensa dei numeri imbarazzanti riguardanti gli sbarchi dei clandestini? Qui stia… - m4im0ne : @Micol_2893 Anche in quei giorni c’era Antonella con tutto che veniva respinta è per giunta Micol si avvicinava sol… -