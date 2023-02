Cosa bolle nella pentola di casa Berlusconi? Gli 80 milioni presi da Marina e Pier Silvio dalle holding di famiglia (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Marina e Pier Silvio Berlusconi hanno prelevato un totale di 80 milioni di euro. Non al bancomat, come i comuni mortali. La manovra emerge tra le righe dei bilanci al 30 settembre 2022, da poco depositati, della holding Italiana Quarta (Marina) e della holding Italiana Quinta (Pier Silvio). Ognuna delle due ha in cassaforte il 7,65% di Fininvest. E fanno parte del curioso modo in cui il capostipite Silvio Berlusconi ha voluto distribuire il controllo della finanziaria con tutte le partecipazioni del Biscione. A colpire, nella manovra dei due figli dell’ex Cavaliere, è la contemporaneità dei prelievi. Marina ha preso 29 milioni, ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 febbraio 2023)hanno prelevato un totale di 80di euro. Non al bancomat, come i comuni mortali. La manovra emerge tra le righe dei bilanci al 30 settembre 2022, da poco depositati, dellaItaliana Quarta () e dellaItaliana Quinta (). Ognuna delle due ha in cassaforte il 7,65% di Fininvest. E fanno parte del curioso modo in cui il capostipiteha voluto distribuire il controllo della finanziaria con tutte le partecipazioni del Biscione. A colpire,manovra dei due figli dell’ex Cavaliere, è la contemporaneità dei prelievi.ha preso 29, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Geronim22285766 : RT @eva_rus_ita: @Geronim22285766 Pensa che coincidenza: ieri Biden incontra Zelensky. Oggi danno l’ordine di chiudere le scuole dal 22 al… - Piovegovernolad : Bollicine improvvise sul corpo di questo tipo? Il problema è molto serio: contatt...Altro...… - pierofranz78 : RT @eva_rus_ita: @Geronim22285766 Pensa che coincidenza: ieri Biden incontra Zelensky. Oggi danno l’ordine di chiudere le scuole dal 22 al… - BigaroniSilvia : RT @chiara_mente11: Vi prego, il concerto di Marco ai semafori tra le bolle di sapone, con tanto di volantini pubblicitari e automobilisti… - vitaparanoia___ : io debole per le bolle di sapone, se non sai cosa regalarmi in qualche occasione per cui serve un regalo REGALAMI B… -