Corso concorso Dirigenti Scolastici ricorrenti 2017, le prove: preselettiva, corso, prova finale. Prime ipotesi e tempi (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il corso concorso per gli aspiranti del concorso Dirigenti Scolastici 2017 che rientrano sulla base della procedura prevista dal Milleproroghe 2023, già approvato in Senato e nei prossimi giorni all'ok della Camera, potrebbe essere avviato con tempi celeri. Si tratta infatti di coprire il turn over che non potrà più essere garantito dalla sola graduatoria esistente. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ilconper gli aspiranti del conche rientrano sulla base della procedura prevista dal Milleproroghe 2023, già apto in Senato e nei prossimi giorni all'ok della Camera, potrebbe essere avviato conceleri. Si tratta infatti di coprire il turn over che non potrà più essere garantito dalla sola graduatoria esistente. L'articolo .

