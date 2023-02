Corruzione in Procura, 11 dipendenti del tribunale finiscono nel mirino degli investigatori (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Si allarga l’inchiesta che ha fatto finire in manette con l’accusa di Corruzione la praticante avvocato Camilla Marianera e il suo fidanzato Jacopo De Vivo. L’attenzione degli inquirenti, infatti, è ora ricolta anche verso cinque dipendenti del tribunale che sono stati anche perquisiti e sei funzionati dell’ufficio intercettazioni, dal quale sarebbero arrivate le informazioni che i due arrestati si vendevano ai loro clienti. Le indagini proseguono all’interno del tribunale Questa indagine è un segnale chiaro che all’interno del Palazzo di giustizia capitolino qualcosa non torni, vista l’attenzione rivolta a ben 11 impiegati di piazzale Clodio. Il sistema di intercettazioni e pedinamenti, evidentemente hanno dimostrato di avere una falla sulla quale ora gli investigatori sono chiamati a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Si allarga l’inchiesta che ha fatto finire in manette con l’accusa dila praticante avvocato Camilla Marianera e il suo fidanzato Jacopo De Vivo. L’attenzioneinquirenti, infatti, è ora ricolta anche verso cinquedelche sono stati anche perquisiti e sei funzionati dell’ufficio intercettazioni, dal quale sarebbero arrivate le informazioni che i due arrestati si vendevano ai loro clienti. Le indagini proseguono all’interno delQuesta indagine è un segnale chiaro che all’interno del Palazzo di giustizia capitolino qualcosa non torni, vista l’attenzione rivolta a ben 11 impiegati di piazzale Clodio. Il sistema di intercettazioni e pedinamenti, evidentemente hanno dimostrato di avere una falla sulla quale ora glisono chiamati a ...

