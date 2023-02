Cori contro Napoli: tifosi del Francoforte scatenati (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il Napoli vince con l’Eintracht Francoforte in Champions League. Durante la partita vergognosi Cori di tifosi di casa contro i napoletani. La società tedesca ha avvisato i suoi tifosi sui pericoli di Napoli per la sfida di ritorno al Maradona. Eppure proprio oggi alcuni tifosi del Napoli sono stati aggrediti a Francoforte prima dell’avvio del match. Ma l’indecenza dei tifosi tedeschi si è fatta sentire anche durante la partita al Deutsche Bank Stadium. Per tutta la gara i tifosi del Francoforte hanno urlato: “Mexxa, vaffaxxxo” oltre a “Odio Napoli“. Cori continui in italiano che sono stati rivolti verso il settore ospiti dove c’erano ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ilvince con l’Eintrachtin Champions League. Durante la partita vergognosididi casai napoletani. La società tedesca ha avvisato i suoisui pericoli diper la sfida di ritorno al Maradona. Eppure proprio oggi alcunidelsono stati aggrediti aprima dell’avvio del match. Ma l’indecenza deitedeschi si è fatta sentire anche durante la partita al Deutsche Bank Stadium. Per tutta la gara idelhanno urlato: “Mexxa, vaffaxxxo” oltre a “Odio“.continui in italiano che sono stati rivolti verso il settore ospiti dove c’erano ...

